%82 من المنشآت التدريبية أهلية

5% انخفاض
كشف تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الماضي، انخفاض أعداد المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، والثانوية الصناعية في الإصلاحيات 5%، وانخفاض أعداد المقيدين 3%، وانخفاض أعداد الخريجين 30%.
وبلغ إجمالي الرخص الجديدة 156 رخصة، وإجمالي الرخص المجددة 316 رخصة، وإجمالي الرخص الملغاة بناء على طلب المالك 4 رخص، والرخص الملغاة لعدم التجديد 14 رخصة، والرخص الملغاة لمخالفات 6 رخص.
33 % الرياض
تصدرت الرياض أكثر المناطق منشآت التدريب الأهلية، حيث بلغت 428 منشأة بـ33%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 263 منشأة بـ20%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 241 منشأة بـ19%، والقصيم رابعًا بإجمالي 63 منشأة بـ5%، والمدينة المنورة خامسًا بإجمالي 60 منشأة بـ4.66%.
الأكثر كليات
استحوذت الكليات التقنية على المنشآت التدريبية العامة بـ140 كلية، وحلت المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، والمعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات ثانيًا بـ98 معهدًا، ومعاهد الشركات الاستراتيجية ثالثًا بـ45 معهدًا، والكليات التقنية العامة رابعًا بـ8 كليات، وتصدرت الرياض المنشآت التدريبية بـ23%، وعسير ثانيًا بـ12%، ومكة والقصيم ثالثًا بـ11.68%، والشرقية رابعًا بـ11%.
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