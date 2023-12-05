شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية: من المجمعة للصين في نهاية المطاف أنا سعودي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة ستكون من الدول الفريدة من العالم وستكون بصمتها على المجتمع الدولي في كل المجالات.

وقال الجبير :” ستكون بصمة المملكة في كل المجالات سواء المناخ أو الاقتصاد أو التجارة أو حل النزاعات وستكون بصمات كبيرة ومهمة جدا بحكم القيادة الحكيمة وبحكم الطاقات المميزة”.

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية “من المجمعة للصين. في نهاية المطاف أنا سعودي، أنا مواطن سعودي”.