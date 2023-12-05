شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق عمليات استكشاف الغطاء النباتي والجراد الصحراوي بالربع الخالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة نجران أمس، بإطلاق تنفيذ أولى الطلعات الجوية لعمليات استكشاف الغطاء النباتي والجراد الصحراوي في المناطق المستهدفة بصحراء الربع الخالي، وذلك بواسطة طائرة مجنحة لتحديد النطاق ذي الغطاء النباتي الجيد.

يأتي ذلك بناءً على ما جاء في التقرير الوارد من منظمة الأغذية والزراعة والمتضمن التنبيه عن احتماليه وصول الجراد الصحراوي من شرق اليمن نحو حدود المملكة “الربع الخالي”، من إثر الحالة المطرية – واسعة النطاق – التي خلفها “إعصار تيج “، ليسمح ذلك بتوفر الظروف البيئية الجيدة، التي تساعد في نشاط وتكاثر الجراد الصحراوي في مناطق نائية، لتشكل أسراباً باتجاه جنوب منطقتي الرياض والشرقية.

وقال مدير فرع المركز بنجران المهندس أحمد آل زريع، أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ الجولات الاستطلاعية .

وتمت الإجراءات في حينها مما أسهم في سرعة تنفيذ المهام ، مشيراً إلى أن المركز ومن خلال تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة به يتخذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لآفة الجراد الصحراوي، حيث وفر جميع الإمكانات للقيام بتنفيذ المهام الاستباقية بالرصد المبكر للآفة ومراقبة نشاطها والحد من تكاثرها بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.