شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة للحث على الأمانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 24 / 5 / 1445 هـ للحث على النزاهة والأمانة والحفاظ على المال العام.

وتأتي خطبة الجمعة وفق عدة محاور، منها تنمية الوازع الديني لتعزيز النزاهة والأمانة، وبيان ما ورد في القرآن العظيم والسنة المطهرة من حث على ذلك.

و التوعية بالمسؤولية المجتمعية في المحافظة على المال العام، وعدم الاعتداء عليه، فضلاً عن بيان اهتمام الدولة في المحافظة على المال العام، والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.