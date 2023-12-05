شكرا لمتابعة خبر عن مواطن مسن يتفاعل مع عرض شعبي في موسم الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي مواطن مسن، يستمتع بالأجواء في موسم الرياض، حيث ظهر وهو يتفاعل مع أحد العروص الشعبية، وعليه علامات السعادة البالغة.

وجاء المسن في المقطع وهو يتفاعل مع هذه العروض، وهو يجلس على كرسيه المتحرك، قبل أن يساعده بعض الأشخاص على الوقوف، ليتفاعل بشكل أكبر.

وظهر بعد ذلك وهو يدعو لآل سعود جميعًا، وعبر عن سعادته الكبيرة بموسم الرياض، حيث قال: موسم الرياض، الله يعطيكم العافية على الترفيه.