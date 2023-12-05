شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل قطر للمشاركة بالقمة الخليجية ويجري حديث أخوي مع أمير قطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، إلى قطر للمشاركة في القمة الخليجية.

وأظهر الفيديو استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لولي العهد، حيث كان في مقدمة المستقبلين، وجرى حديث أخوي بينهم .

ويُذكر أن ولي العهد غادر المملكة اليوم لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة.

وسيبحث المجلس الوزاري لمجلس التعاون خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بـ الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول .