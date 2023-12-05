انت الان تتابع "القاضي" إلى المرتبة الثالثة عشرة مديرًا لبيئة الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 11:05 صباحاً

أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، قرارًا بترقية هاني بن عبدالرحمن القاضي، مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف، إلى المرتبة الثالثة عشرة. ويُعَد "القاضي" من الكفاءات الإدارية والمتميزة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وعبّر "القاضي" عن اعتزازه بهذه الثقة؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء بإذن الله.

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