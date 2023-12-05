انت الان تتابع أمير قطر: نأمل أن تسهم قرارات القمة الخليجية في تحقيق الخير لدولنا وشعوبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 11:12 صباحاً

أعلن أمير قطر تميم بن حمد اختتام قمة مجلس التعاون الخليجي بدورتها الـ 44 في الدوحة. وأعرب عن تقديره لما ساد المناقشات من التفاهم والحرص على الموضوعية والحكمة في صياغة القرارات الصائبة. وقال: نأمل أن تسهم هذه القرارات في تحقيق الخير لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية. وشكر أمير قطر أمين مجلس التعاون الخليجي وكافة العاملين بالأمانة العامة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه القمة.

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