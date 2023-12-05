انت الان تتابع حتى 12 ديسمبر.. تمديد فترة طلبات الشركات الراغبة في ترخيص خدمة حجاج الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت وزارة الحج والعمرة قراراً بالإشارة إلى الإعلان السابق حول البدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج، ولكي تتمكن الشركات من استيفاء جميع المتطلبات والرفع بها عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس" أنه قد تقرر تمديد الفترة المخصصة لاستقبال الطلبات لتنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023م.

كانت هذه تفاصيل خبر حتى 12 ديسمبر.. تمديد فترة طلبات الشركات الراغبة في ترخيص خدمة حجاج الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.