انت الان تتابع "العوض جايكم".. بشرى من "الجهني" للمدينة وتبوك: مطريتيان في أقل من 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 11:40 صباحاً

بشر الخبير المناخي العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، أهل المدينة وسواحل تبوك بحالتين مطريتين متتابعتين خلال أقل من 10 أيام. وتفصيلاً، قال "الجهني"، عبر حسابه على منصة "إكس": "يا أهل المدينة وسواحل تبوك، العوض جايكم بفضل الله ومشيئته". وتابع موضحاً: "حالتان متتابعتان خلال أقل من 10 أيام، الأولى تبدأ الليلة والثانية منتصف الأسبوع القادم"، وأردف يقول: "استبشروا وبشروا من تحبون".

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