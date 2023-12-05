تخصصي بريدة ينقذ شابًا عمره 17 عامًا من ورم فكي نادر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 11:43 صباحاً

نجح فريق مختص بمركز طب وجراحة الفم والأسنان في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بتشخيص وعلاج ورم فكي نادر لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وذلك على إثر اكتشاف أحد الأورام النادرة الكامنة في فم المريض والتي تسببت له بالمعاناة والألم. وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض حضر إلى المستشفى وكان يعاني من ألم في الفك السفلي، وبعد مراجعة المركز المختص وإجراء الفحوصات اللازمة وعمل أشعة البانوراما تبين وجود ورم نادر جدًا، وبناءً على ذلك تم أخذ خزعة من الورم وتحليل الأنسجة المكونة له مجهريًا، حيث أظهرت النتائج المجهرية أن الورم حميد سني المنشأ ويتطلب إجراء عملية للمريض بشكل مباشر. وأفاد أن الفريق الطبي الجراحي أجرى العملية عن طريق الاستئصال التام للورم مع التفريغ الخارجي للتجويف، والتي استغرقت ساعة ونصف وتكللت بالنجاح، حيث غادر المريض بعدها المستشفى بالسلامة مع زوال كافة الآلام التي كان يعاني منها قبل إجراء العملية. يذكر أن عدد الحالات التي استقبلها مركز جراحة الفم والأسنان في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام 2023م بلغت 6857 حالة، كان منها 6730 حالة للعيادات الخارجية وعدد 127 حالة لغرفة العمليات بالمركز.

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