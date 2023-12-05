تراند اليوم : "هن عند الرحيم الكريم اللي يدللهن ويحبهن أكثر من أهلهن" .. شاهد: والد إحدى طالبات حادث الجبيل المروع يزور قبورهن

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول والد إحدى الطالبات اللاتي توفين في حادث الجبيل المروع أثناء عودتهن من المدرسة وهو يزور قبورهن.

وأظهر الفيديو والد إحدى الطالبات وهو يسمي عليهن ويدعو لهن قائلا: هذي قبورهن الله يجمعهن في الجنة مثل ما كانوا أصحاب في الدنيا وجيران على الأرض يارب العالمين أن تجعلهن على سرر متقابلين وتجعل قبورهن روضة من رياض الجنة، الله ينور قبورهن ويجعلهن شفعاء لأهاليهن ويحشرهن مع الأنبياء والمرسلين والشهداء.