تراند اليوم : "الخارجية" تعلن عن وظائف للرجال والنساء في سفارات المملكة في ‎3 دول.. وتكشف التخصصات المطلوبة والشروط

صحيفة الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجيـة عن توفر وظائـف تعاقديـة لشغلها بالكوادر الوطنيـة المؤهلة (رجـال - نسـاء) للعمـل فـي سـفارات المملكة العربيـة السـعودية فـي كـانـبـرا والرباط وموروني.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة في سـفارة المملكة فـي كـانـبـرا هي: -
-باحث
-أخصائي أمني
-وظيفة إدارية مساندة
-مترجم لغة إنجليزية
-باحث قانوني
-سكرتير تنفيذي
-أخصائي علاقات عامة
وتابعت، الوظائف المتاحة في سـفارة المملكة فـي الرباط هي: -
- باحث
- أخصائي أمني
- باحث قانوني
- وظيفة إدارية مساندة
- مترجم لغة فرنسية
- سكرتير تنفيذي
- أخصائي علاقات عامة
وأضافت، الوظائف المتاحة في سـفارة المملكة فـي موروني هي:
-باحث
-وظيفة إدارية مساندة
-مترجم لغة فرنسية
-سكرتير تنفيذي
-أخصائي علاقات عامة
-مشرف حاسب آلي
موعد التقديم
وأشارت إلى أن التـقديـم يبدأ 5 ديسمبر 2023 ، ويستمر حتى يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.
الشروط التي يجب توافرها في المتقدم:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلين على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جدا.
- إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة
- إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار ilets أو ما يعادلها في اختبار tofel
- أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج
المزايا المالية
-أجر شهري
-بدل سكن
-تأمين طبي
-تذاكر سنوية
-بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج