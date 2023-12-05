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تراند اليوم : "الخارجية" تعلن عن وظائف للرجال والنساء في سفارات المملكة في ‎3 دول.. وتكشف التخصصات المطلوبة والشروط

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صحيفة الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجيـة عن توفر وظائـف تعاقديـة لشغلها بالكوادر الوطنيـة المؤهلة (رجـال - نسـاء) للعمـل فـي سـفارات المملكة العربيـة السـعودية فـي كـانـبـرا والرباط وموروني.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة في سـفارة المملكة فـي كـانـبـرا هي: -

-باحث

-أخصائي أمني

-وظيفة إدارية مساندة

-مترجم لغة إنجليزية

-باحث قانوني

-سكرتير تنفيذي

-أخصائي علاقات عامة

وتابعت، الوظائف المتاحة في سـفارة المملكة فـي الرباط هي: -

- باحث

- أخصائي أمني

- باحث قانوني

- وظيفة إدارية مساندة

- مترجم لغة فرنسية

- سكرتير تنفيذي

- أخصائي علاقات عامة

وأضافت، الوظائف المتاحة في سـفارة المملكة فـي موروني هي:

-باحث

-وظيفة إدارية مساندة

-مترجم لغة فرنسية

-سكرتير تنفيذي

-أخصائي علاقات عامة

-مشرف حاسب آلي

موعد التقديم

وأشارت إلى أن التـقديـم يبدأ 5 ديسمبر 2023 ، ويستمر حتى يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

الشروط التي يجب توافرها في المتقدم:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلين على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جدا.

- إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة

- إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار ilets أو ما يعادلها في اختبار tofel

- أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج

المزايا المالية

-أجر شهري

-بدل سكن

-تأمين طبي

-تذاكر سنوية

-بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج

-بدلات أخرى
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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