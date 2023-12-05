شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين "البرنامج الوطني للتشجير" لزراعة 2000 شتلة بمحافظة النبهانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن محافظ النبهانية طارق اليحياء اليوم، "البرنامج الوطني للتشجير" بالمحافظة عبر زراعة 2000 شتلة، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبلدية محافظة النبهانية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، وتحقيق مستهدفات "البرنامج الوطني للتشجير"، وكذلك حملة "أرض القصيم خضراء"، من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.

يذكر أن فرع الوزارة وبإشراف من سمو أمير منطقة القصيم قد أسهم في الوصول إلى زراعة 2,199,388 شجرة، وذلك ضمن حملة "أرض القصيم خضراء"، منذ انطلاقتها خلال مراحلها الـ 11 الماضية، بالشراكة مع عددٍ من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.