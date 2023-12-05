شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تستحدث 16 إدارة جديدة لدعم التحول المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت وزارة التعليم 16 إدارة جديدة لدعم عملية التحول المؤسسي في الإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ برامج التحول الوطني للارتقاء بجودة التعليم، مهنيًّا وإداريًّا.

ويأتي استحداث هذه الإدارات الجديدة اعتبارًا من 1/1/2024، وذلك بهدف دعم عملية التحول المؤسسي على المستوى التشغيلي والتقني في الإدارات العامة للتعليم.

الخطط التنفيذية

وتتولى هذه الإدارات الجديدة إعداد الخطط التنفيذية الشاملة لإدارة التحول، وبناء خطة التواصل للتعريف بالتحول، وتحديد المستهدف لكل مرحلة ولكل قطاع، وتحليل الفجوة لتحديد المتغيرات المتوقعة، وتنفيذ ورش عمل وأنشطة تحفيزية للإعلان عن قصص النجاح، والتواصل بشكل دوري مع الجهات المتأثرة بالتحول على المستويات التنظيمية والتقنية المختلفة؛ بهدف قياس أثره والتحسين المستمر للوضع الجديد.

ويمثل إطلاق هذه الإدارات الجديدة نقلة نوعية في مسيرة التحول المؤسسي في التعليم، حيث ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة التعليمية، وتحسين جودة التعليم في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، وتحقيق أهداف التحول الوطني 2030.