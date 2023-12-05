شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 600 لوحة تسمية وترقيم وإرشاد بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف برنامج لصيانة لوحات التسمية والترقيم بالأحياء والشوارع، وشمل البرنامج صيانة أكثر من 600 لوحة بنطاق الشوارع الرئيسة والفرعية، ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة الطائف لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، كما تم استبدال لوحات أسماء الشوارع ببعض الشخصيات الاجتماعية المؤثرة، وشهداء الواجب، وصيانة لوحات الشوارع والطرق ومسميات الأحياء واللوحات الإرشادية واستبدال التالف منها.

وجرى تركيب العديد من اللوحات الجديدة بدلاً من التالفة التي تعرضت لحوادث مرورية أو ظروف مختلفة أدت لتلفها، مع تغيير وجوه عدد من اللوحات، والاستمرار بتركيب منظومة اللوحات الارشادية الجديدة وتنظيمها وتسهيل عملية الاسترشاد والوصول السهل والميسر للمواقع سواءً للأهالي أو الزوار والسائحين، واختيار أماكن مميزة وواضحة لتركيب اللوحات الإرشادية وفق المواصفات العالمية.

يذكر أن أمانة الطائف ممثلة في إدارة التسمية والترقيم بوكالة التنمية والتعمير أنجزت مؤخراً تسمية العديد من الشوارع المستحدثة بأحياء المحافظة، وذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم الذي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة، والشوارع الجديدة، وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة، تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، كما قامت الأمانة بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها في مواكبة لتحديث المعلومات بشكل دوري للمسميات والعناوين والترقيم والمعلومات.