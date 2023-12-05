شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية القطري: قادة القمة الخليجية أكدوا استمرار الوساطة لإغاثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في دولة قطر تأتي يأتي استكمالا لمسيرة العمل الأخوي المشترك بين دول مجلس التعاون.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب ختام القمة، أن القمة تأتي انطلاقًا من النهج الثابت الحريص على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي.

ولفت إلى أن القادة أكدوا على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولًا لوقف كامل لإطلاق النار وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

وأكد وزير الخارجية القطري، أن القمة لن تتوانى عن بذل كافة الجهود لإنجاح أعمال القمة الخليجية الـ 44 وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم شعوبنا ودولنا.