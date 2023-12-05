انت الان تتابع 5 قتلى جدد في صفوف الاحتلال .. وحصيلة خسائره بغزة ترتفع إلى 80 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 12:44 مساءً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده خلال عملياته العسكرية بقطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، ما يرفع حصيلة خسائره منذ بدء الهجوم البري بالقطاع إلى 80 جندياً. وأوضح الجيش أن ضابطًا وجنديين قتلاً وأصيب أربعة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال غزة، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أن ضابطًا وجنديًا آخرين قُتلا في وقت لاحق في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى جدد في صفوف الاحتلال .. وحصيلة خسائره بغزة ترتفع إلى 80 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.