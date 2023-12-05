انت الان تتابع كما حصل لأحد المرضى.."النمر": الكي بالنار لا يفيد جلطة القلب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 12:57 مساءً

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن الكي بالنار ليس مفيداً لعلاج جلطة القلب. وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الكي في هذه الحالة "قد يزيد الحالة سوءاً وتتدهور كما حصل لأحد المرضى". وكتب أحد متابعى "النمر"، يقول: "والله يا دكتور المثل يقول آخر العلاج الكي، وما يفيد، لا في القلب ولا مرض غيره". وتابع: "أنا لي معه تجربة سيئة سببت لي تشوهًا في القدم من شدة الكي وصل للعظم للأسف، ولا زلت أتعالج من التبعات، الحمد لله الطب تطور، ولعله درس نستفيد منه وما نكرره ونحذر غيرنا منه، فالنار تدمر الجسم ولا تداويه".

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