انت الان تتابع يخفض السكر ويقلل السموم.. فوائد لا تفوتك عن الرمان يهديها لك "الخضيري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 1:05 مساءً

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن الرمان يعتبر من أفضل الفواكه الموسمية التي تجمع ما بين الفاكهة الحمضية والفواكه ذات السكريات الطبيعية الصحية. وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن تناول الرمان كاملاً باللب الذي بداخل البذور وليس عصيرًا فقط، يقلل ويخفض من مستوى السكر في الدم، ويساعد على الهضم ويغذي الجسم. وأضاف: الرمان يحتوي على "مضادات الأكسدة مثل البوليفينول، ويقلل من تضخم البروستات، ويكافح السموم، وهناك دراسات ربطت الرمان بصحة القلب والأوعية الدموية وعلاج القولون".

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