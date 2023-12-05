تراند اليوم : وزير الطاقة يطرح تحدي على المطالبين بتقليل استخدام الوقود الأحفوري: سأعطيكم أسماءهم وأرقامهم واسألوهم كيف سيفعلون ذلك؟!

صحيفة الخليج 365: علق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على إمكانية خفض إنتاج النفط ضمن محادثات مؤتمر الأطراف "كوب28".

وأكد وزير الطاقة أنه لن يكون هناك بحث أي خفض تدريجي لإنتاج النفط، مضيفا أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.

وأوضح وزير الطاقة في حديثه لـ"بلومبيرج"، "بالتأكيد لا .. وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات" وأضاف "أود أن أطرح هذا التحدي على كل أولئك الذين... يقولون بشكل علني إنه علينا خفض استخدام الوقود الأحفوري تدريجيا، سأعطيكم أسماءهم وأرقامهم، واتصلوا بهم واسألوهم كيف سيفعلون ذلك".

كما علق وزير الطاقة على المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، وجدد التركيز على أهمية تعهدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.

واختتم وزير الطاقة تصريحاته إن السعودية غير مساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، وأعلنت تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار لبلدان إفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.