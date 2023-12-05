تراند اليوم : "لن تعترف به المحكمة"..شاهد: أخصائي وثائق يكشف عن معلومة لأول مرة عند حفظ صك المنزل أو العقار بالتغليف الحراري

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي وثائق، أن تغليف صك المنزل أو العقار حراريا في المكتبة لن تعترف به المحكمة.

وقال خلال لقاء له مع برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية: "التغليف الحراري ترى أنه جميل، ولكن مع مرور الوقت يبدأ الورق في الإصفرار، ولا يستطيع أحد فك التغليف وإذا حاول سيؤدي لإتلاف الوثيقة بشكل كامل".

وتابع: "هناك حلول لدينا في المركز لكيفية فك الوثائق المغلفة بالتغليف الحراري باستخدام طرق معالجة كيميائية وإعادتها لحالتها الطبيعية السابقة ولكن أغلب المراكز ليس لديها فكرة عن كيفية فك التغليف الحراري".

وأشار إلى أن صكوك وزارة العدل مدون عليها عبارة "إذا غلف يفقد مصداقيته"، مضيفا ، المحاكم لا تقبل الصك أو العقد المغلف بالتغليف الحراري.