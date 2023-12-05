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برئاسة ولي العهد وأمير قطر.. بدء أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري

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الرياض - محمد الوسيري - انطلقت، عصر اليوم الثلاثاء، أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري، برئاسة ولي العهد الأمير ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الديوان الملكي أعلن في وقت سابق أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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