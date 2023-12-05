شكرا لقرائتكم برئاسة ولي العهد وأمير قطر.. بدء أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت، عصر اليوم الثلاثاء، أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الديوان الملكي أعلن في وقت سابق أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، واستجابة للدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – اليوم الثلاثاء 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023م؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.