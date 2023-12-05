شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون مستفيد من الفرص التطوعية الصحية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الفرص التطوعية في مختلف مكونات التجمع خلال من بداية العام الحالي 2023 وحتى اليوم بلغت أكثر من 2 مليون مستفيد.

وأوضح التجمع أن عدد الفرص التطوعية المنفذة خلال هذه الفترة بلغ 1006 فرص، حيث كان إجمالي عدد المستفيدين منها قد بلغ 2108605 مستفيدين، أما مجموع الساعات التطوعية فكان 539181 ساعة.

وأشار التجمع إلى أن عدد المتطوعين المشاركين في تلك الفرص بلغ 11318 من الجنسين، كان منهم عدد 7130 متطوعًا من الذكور، وعدد 4188 متطوعة من الإناث، منوها بان الفرص التطوعية توزعت على 4 مجالات.

وقال إن عدد فرص مجال الخدمات العلاجية بلغ 463 فرصة، في حين بلغت الفرص التطوعية في مجال الخدمات الوقائية 342 فرصة، أما فرص مجال الخدمات المساندة فبلغت 194 فرصة، فيما كان هناك 7 فرص تطوعية في مجال الدراسات والأبحاث.

ونوه تجمع القصيم الصحي إلى أنه يطلق خلال هذا الأسبوع جملة من الأنشطة والفعاليات ضمن برنامج تفعيل يوم التطوع العالمي والسعودي الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام ويقام تحت شعار ”عطاء وطن“ في عدد من المنشآت الصحية والأماكن العامة، ويستهدف تعزيز ثقافة التطوع وتشجيع فرص المشاركة فيها.