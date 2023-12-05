شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الرقبة في هذه الحالة تنذرك بمشاكل صحية خطيرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر ألم الرقبة من أكثر الأعراض المرضية شيوعاً لدى أصحاب الأعمال المكتبية إضافة إلى أصحاب المهن الحرفية وقد يحدث أحياناً لأسباب لا تتعلق بالعمل، وهو من الأعراض المزعجة لأنه قد يمنعك من ممارسة نشاطاتك اليومية إذا كان شديداً.

أعراض ألم الرقبة

غالبا ما يصاحب ألم الرقبة بعض الأعراض الأخرى التي تشير لمشكلة في الرقبة أو تشير لوضعية الجسم الخاطئة، وتظهر هذه الأعراض على هيئة:

الألم الذي يزداد سوءاً مع بقاء الرقبة في وضعية واحدة لمدة طويلة مثل وضعية قيادة السيارة.

ضعف القدرة على تحريك الرأس بشكل طبيعي.

الشعور بتشنجات وتقلص في عضلات الرقبة.

الصداع.

متى يكون ألم الرقبة خطيراً

عادةً يزول ألم الرقبة بعد الحصول على فترة كافية من الراحة، لكن يجب الذهاب إلى الطبيب إذا كان سبب الألم التعرض لحادث أو السقوط، أو في بعض الحالات مثل:

إذا ازدادت حدة الألم بشكل كبير.

إذا استمر الألم رغم الحصول على ساعات كافية من الراحة.

إذا صاحب الألم صداع مستمر وتنميل في الرأس أو تنميل في الأطراف أو الشعور بالضعف العام بالجسد وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

إذا انتشر الألم للذراعين والساقين.

أسباب ألم الرقبة:

هناك عدة أسباب لألم الرقبة تتراوح بين أسباب عادية بسيطة وأسباب أكثر خطورة وتستوجب التدخل الطبي:

الشد العضلي وتوتر عضلات الرقبة هذا السبب من أكثر أسباب آلام الرقبة شيوعا وغالبا ما يحدث هذا الشد العضلي نتيجة ما يلي:

وضعية الجسم الخاطئة.

النوم مع وضع الرأس والرقبة الخاطئ.

هز الرقبة بطريقة عنيفة أثناء تمريناتك الرياضية.

الجلوس لفترة طويلة مع عدم تحريك الرأس وبقاء الرقبة في وضعية واحدة.

التعرض لإصابة أو حادث:

تكوين عظام الرقبة يجعلها من أكثر العظام الحساسة في الجسم، والتي تكون معرضة للإصابة بشكل كبير مع السقوط أو أثناء المرور بحادث أو حتى أثناء الإصابة الرياضية، حيث يحدث التواء لعضلات وأربطة الرقبة، ويمكن أن تصبح الحالة أخطر من مجرد الألم إذا حدثت كسور في الفقرات العنقية والتي يمكن أن تؤدي لقطع الحبل الشوكي وهي حالة مهددة للحياة.

الأمراض التي قد تسبب ألم الرقبة من الخلف:

هناك بعض الأمراض والتي من أعراضها الشعور بألم في الرقبة سواء من الخلف أو من الجانب الأيمن أو الأيسر، وتشمل هذه الأمراض:

التهاب السحايا:

وهو التهاب يصيب الأنسجة الرفيعة التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي، فبجانب ألم الرقبة قد تظهر عدة أعراض أخرى مثل الحمى والصداع، فإذا ظهرت هذه الأعراض بجانب أعراض التهاب السحايا الأخرى يجب عليك الذهاب للطبيب فورا لأنها حالة خطيرة تتطلب العناية الفورية.

الأزمة القلبية:

يمكن للأزمة القلبية أن تسبب الألم في الرقبة من الخلف وألم الكتف، ولكن لابد أن تظهر أعراض أخرى للأزمة القلبية، فإذا شعرت بها أو لاحظتها في أحد المقربين يجب طلب الإسعاف أو سرعة التوجه للطوارئ لعمل اللازم.

التهاب المفاصل الروماتويدي:

يمكن لالتهاب المفاصل الروماتويدي أن يصيب مفاصل الرقبة أيضا كما يصيب المفاصل الأخرى في الجسم، مسببا تورم المفاصل وأعراض أخرى بجانب الشعور بالألم.

هشاشة العظام:

أكثر العظام التي تصيبها الهشاشة هي عظام اليدين والساقين، ولكنها يمكن أيضا أن تصيب عظام الرقبة فتسبب كسور صغيرة بها وبالتالي تؤدي إلى الشعور بالألم.