شكرا لمتابعة خبر عن أمير قطر يؤكد أنه لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وأن زمن الاستعمار انتهى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه لا بد من أن تدرك إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وزمن الاستعمار انتهى.

وقال في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ44:” أن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية”، لافتًا إلى أن الجريمة النكراء تستمر لمدة قاربت الشهرين، يتواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنين الأبرياء بمن في ذلك النساء والأطفال.

وأكد أن مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة”، مشددا على أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني والأمن غير ممكن دون سلام دائم.

ويشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في القمة الخليجية الـ44 في الدوحة بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.