شكرا لمتابعة خبر عن الصورة الجماعية لـ ولي العهد وقادة دول مجلس التعاون قبل بدء أعمال القمة الخليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو، لحظة التقاط الصورة الجماعية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وقادة دول مجلس التعاون قبل بدء أعمال القمة الخليجية في الدوحة.

وكان ولي العهد قد غادر المملكة اليوم لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة.

ويبحث المجلس الوزاري لمجلس التعاون خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بـ الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول.