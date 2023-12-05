شكرا لمتابعة خبر عن عائلة أمريكية تبدي إعجابها بالأطعمة الشعبية من مهرجان الوليمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت عائلة أمريكية وهم يستمتعون بالأطعمة الشعبية في مهرجان الوليمة بالرياض، وأبدت العائلة إعجابها الشديد بهذه الأطعمة المميزة.

وأكد فرد من العائلة أنه يعيش في المملكة منذ 6 سنوات، وتذوقه لتلك الأطعمة جعله يدمن أكلها، ولم يتوقع جمالها، وأنها من أفضل الأشياء التي تذوقها على مدار حياته.

وجاءت والدة الشاب والتي قالت أنه تزور المملكة لأول مرة، وبدا عليها الاستمتاع بالطعام الشعبي، وأنها أعجبت بالتجربة بشكل كبير.