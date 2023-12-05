شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الروسي يزور المملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل للمملكة يوم غد (الأربعاء)، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الحرب في غزة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «غداً سيقوم الرئيس بوتين بزيارتي عمل لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كل ذلك سيحدث خلال يوم واحد».

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سيبحث خلال جولته العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط، وقال «إنه من المسائل التي ستتناولها المحادثات، العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية الملحة، ويشمل ذلك بطبيعة الحال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن قبل كل شيء، نتحدث عن العلاقات الثنائية».