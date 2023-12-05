شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب وزارة الاقتصاد بمراجعة خطط التوظيف وفقًا للأوامر السامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، بمراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات الصادرة .

وجاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأكد المجلس على الوزارة بتطوير سياسات للابتعاث من أجل تطوير كواردها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام ، ودعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تمكنها من تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة وللتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات .