شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي وثائق : التغليف الحراري يبطل صكوك الملكية أمام المحكمة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب مدير مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم ثامر الشويع ، بأن تغليف صك المنزل أو العقار حرارياً لن تعترف به المحكمة .

وقال الشويع : “التغليف الحراري في الظاهر ترى أنه جميل ، ولكن مع مرور الوقت يبدأ الورق في الإصفرار ، ولا يستطيع أحد فك التغليف وإذا حاول سيؤدي لإتلاف الوثيقة بشكل كامل”.

وتابع : ” وجدنا حلول في المركز لكيفية فك الوثائق المغلفة حرارياً ، باستخدام طرق في المعالجة الكيميائية وإعادتها لحالتها الطبيعية السابقة ولكن أغلب المراكز ليس لديها فكرة عن كيفية فك التغليف الحراري”.

ولفت إلى أن صكوك وزارة العدل مدون عليها تنويه «إذا غلف يفقد مصداقيته» ، مضيفاً أن المحاكم لا تقبل الصك أو العقد المغلف بالتغليف الحراري .