شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يوافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام الإخلاء الطبي، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والأستاذ عساف أبوثنين، والأستاذ عطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتور جواهر العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والتي طالب فيها المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لتطوير آليات ومناهج عمل وحوكمة، لتحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي أعدتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1444/1443هـ.