شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تجوز الصلاة اثناء رفع الأذان؟ فيديو لفتوى تحسم الجدل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير عاجل للمعتمرين وزوار مكة المكرمة من خطأ شائع تحول الى مخالفة عليها غرامات كبيرة

قد أوضح الشيخ عبدالله المنيع أن حكم البدء في الصلاة مباشرة بعد سماع الأذان هو جائز، إلا أنه أوصى بأن ينتظر المصلي لبضع دقائق، تتراوح بين خمسة إلى عشر دقائق، قبل البدء في الصلاة، يعود ذلك إلى أن المؤذن قد يخطئ في تحديد الوقت، ولذلك يفضل التأكد من دخول الوقت الصلاة الفعلية قبل البدء.

“في الختام، يُشدد على أن الراحة والاطمئنان في أداء الصلاة تأتي من التحقق من دخول الوقت الصلاة والتأكد من صحة توقيتها، ويمكن للمصلي أن يستفيد من التوجيهات الدينية والنصائح لضمان قيامه بواجبه الديني بأفضل طريقة ممكنة.”