شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل حريق في أكبر شركة نفط في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير عاجل للمعتمرين وزوار مكة المكرمة من خطأ شائع تحول الى مخالفة عليها غرامات كبيرة

“أعلنت شركة نفط الكويت عن حريق محدود خارج مركز التجميع في خط ‘الشعلة’، والذي تمت السيطرة عليه بنجاح، وأكدت الشركة أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة.وفيما يتعلق بالعمال الذين كانوا في موقع الحادث، أفادت الشركة بأن عددًا من عمال الصيانة الذين كانوا في الموقع قد أُصيبوا بجروح، وتم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج الطبي اللازم، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تؤكد استمرار عمليات الإنتاج والتشغيل بشكل طبيعي، وتعمل على تقديم الرعاية اللازمة للعمال المصابين، تظل الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير السلامة واتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من سلامة العمليات.”

تفاصيل حريق في أكبر شركة نفط في الكويت

“أفادت الشركة بأن الحريق نشب خلال أعمال صيانة تقوم بها موظفون تابعون لمقاول أعمال خارج مركز التجميع في خط ‘الشعلة’، وأكدت أن المركز كان تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نفط الكويت هي شركة حكومية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي الشركة الوحيدة التي تمتلك امتياز عمليات التنقيب وإنتاج النفط داخل الكويت.”