شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الزعاق يكشف سر البركة في مطر الوسمة والان مع التفاصيل الكاملة

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أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية، خالد الزعاق، سبب تسمية مطر الوسم بالأمطار المباركة، حيث يرجع السبب إلى قلة السحب في سماء الجزيرة العربية، ويشير الزعاق إلى أن الأمطار تأتي بشكل مبارك ومريح في هذا الوقت من السنة، حيث يكون الطقس معتدلاً، وتساهم هذه الأمطار في تحسين الأجواء ورطوبة الأرض، مما يعزز من فرص نمو النباتات وتجديد الحياة الطبيعية.

الزعاق يكشف سر البركة في مطر الوسمة

“أوضح الخبير في الأرصاد والأحوال الجوية، خالد الزعاق، أن سمية مطر الوسم بالأمطار المباركة تعود إلى قلة السحب في سماء الجزيرة العربية، يشير الزعاق إلى أن خلال فترة الوسم، يكون الطقس معتدلاً والسماء صافية بشكل عام، وعندما يتساقط المطر في هذا الوقت يُعتبر مباركًا. يوضح أن السماء العربية نادرة السحب، مما يجعل المطر يأتي بعد فترة طويلة من الجفاف، ويساهم في تحسين الأجواء وترطيب الأرض، مما يعزز من فرص نمو النباتات وتجديد الحياة الطبيعية، وفي إشارة إلى الحكمة العربية، يُذكر الزعاق أن العرب كانوا أول من سموا النجوم وربطوا الفصول والمواسم بأسمائها، ما يعكس الإدراك العميق لتغيرات الطقس والبيئة في هذه المنطقة.