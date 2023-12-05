البيتكوين يصعد الى القمر ويتجاوز هذا الحاجز النفسي

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شهدت عملة البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، ارتفاعًا بنسبة 50% منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووفقًا للتقارير، تخطت البتكوين حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022، استفادة من توقعات تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية وتفاؤل المتداولين حيال الموافقة على صناديق البتكوين المتداولة في سوق الأسهم الأمريكية.

البيتكوين يصعد الى القمر

ووصل سعر البتكوين إلى 41748 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ إبريل 2022. يُشير الخبراء إلى أن هذا الارتفاع يُظهر تحولًا إيجابيًا بعيدًا عن اتجاه هبوطي سيطر على الأسواق في عام 2022 وأوائل عام 2023، وتم تحقيق هذا الارتفاع بعد فترة من الفوضى في أسواق العملات المشفرة بسبب العديد من الحوادث والتحديات في هذا القطاع.

سجَّلت عملة إثير، المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين، أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام، حيث وصل سعرها إلى 2262 دولار اليوم الاثنين، يأتي هذا الأداء الإيجابي في سوق العملات المشفرة، في حين تظل عملات مثل بتكوين وإيثر قريبة من أدنى مستوياتها منذ عام 2021.

ورغم أن بتكوين وإيثر لا تزال تحت مستويات أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2021، إلا أن عملة إثير تظهر أداءً أفضل حاليًا بتسجيلها أعلى مستوى لها لفترة طويلة، ويتوقع بعض المحللين أن يكون هذا الارتفاع نتيجة للتفاؤل حيال استخدامات تقنية العقود الذكية المُبنية على إيثريوم والتطورات في مجال البلوكتشين.”