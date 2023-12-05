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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، هبوط أمطار على المنطقة الغربية في الليلة القادمة. يتوقع أن يشهد الغرب هطولًا للأمطار خلال الفترة الليلية، مما يعزز فرص هطول الأمطار وتحسين الظروف الجوية. يُشير هذا التوقع إلى استمرارية الأحوال الجوية المتغيرة، مما قد يؤثر إيجابًا على المناطق المعنية بمزيد من الهطول المطري.

تحذير عاجل لسكان المنطقة الغربية مما سيحدث الليلة

أوضح العقيل، في تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية، أن هناك توقعات بتساقط أمطار على المنطقة الغربية في الليلة القادمة.

تشير المؤشرات إلى ظهور السحب الرعدية الركامية على سواحل منطقة مكة المكرمة وجدة، مما يعزز فرص هطول الأمطار، خاصة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة مكة.

وفيما يتعلق بالأحوال الجوية لليلة القادمة، أشار العقيل إلى توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على معظم مناطق المملكة، خاصة الوسطى والشرقية والمدينة المنورة، وتوقع هطول بعض الأمطار في المنطقة الغربية.

وختم التصريح بتوضيح أن درجات الحرارة في بعض المدن الشمالية قد تسجل أقل من 10 درجات مئوية، وأكد أن هذا أمر طبيعي في هذا الوقت من العام.

مشيرًا إلى استمرار الحرارة حول هذا المعدل، وأشار إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد بدرجات حرارة دافئة وأعلى من المعدل خلال فصل الشتاء.