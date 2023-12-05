شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على العقوبات الجديدة التي بدأت السعودية في تطبيقها بحق كل من يسيء لذوي الاعاقة والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبات أشد للإساءة لذوي الإعاقة أو انتحال صفتهم، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال لكل مخالف،وأوضحت النيابة العامة أن هذه العقوبات تنطبق على 5 أفعال منها الإهمال، والإساءة، والاستهزاء، وحرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم، والاستغلال بأي شكل من الأشكال.

وأكدت النيابة العامة أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم، وضمان حصولهم على جميع الخدمات على قدم المساواة مع غيرهم، كما يسعى النظام إلى تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وضمان حقوقهم وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

العقوبات الجديدة التي بدأت السعودية في تطبيقها

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن سلسلة من القوانين والقرارات لحماية حقوق ذوي الإعاقة ومنع استغلالهم، وفي هذا السياق، فرضت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة غرامة قدرها نصف مليون ريال على أي شخص ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف الحصول على مزاياهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وفي هذا اليوم، تسعى الدول إلى الاستجابة لاحتياجات ذوي الإعاقة، وفهم قضاياهم، وإشراكهم في جوانب الحياة والتنمية.