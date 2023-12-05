نزوح آلاف الفلسطينيين من خان يونس إلى جنوب غزة هربًا من المعارك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 5:36 مساءً

واصل عشراتُ آلاف النازحين الفلسطينيين من مدينة غزة، ومن سكان أطراف خان يونس، اليوم "الثلاثاء"؛ التوجُّهَ نحو جنوب غرب خان يونس ومدينة رفح جنوب القطاع، بعدما أنذرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجوم على المناطق المتواجدين فيها، بعد نحو شهرين على الحرب. ويحاصر جيش الاحتلال مدينة خان يونس حاليًّا من الجهة الشرقية والشمالية الغربية؛ وفقًا لـ"كتائب القسام"، و"سرايا القدس". وتدور اشتباكات عنيفة على محور دير البلح صلاح الدين، وقرب مطاحن خان يونس، وفي بلدتي بني سهيلة والقرارة. وذكر مراسل "فرانس برس" أن نحو 35 إلى 40 ألفًا من النازحين الذين هربوا من مناطق شرق خان يونس، تركوا المدارس والمستشفيات، وتوجهوا نحو رفح آخر منطقة في قطاع غزة على الحدود المصرية. وأضاف المراسل: أن الدبابات الإسرائيلية تبعد نحو "1500" متر عن مستشفى ناصر في خان يونس.

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