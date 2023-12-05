بحضور "المسحل" الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي تحضيرًا لمواجهة الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 ديسمبر 2023, 5:41 مساءً

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الثلاثاء تدريبه الرئيسي على ملعبه الرديف بالنادي. يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة مضيفه الشباب ، الخميس المقبل ، في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري روشن السعودي. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي " جيرارد " قد اشتمل على تمارين وقائية في الصالة الرياضية ، ثم قدم جيرارد محاضرة الفيديو الفنية في قاعة الاجتماعات ، بعد ذلك انتقل لاعبو الفريق للملعب بداية بالإحماء ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة ، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الشباب ، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب ، وشهد التدريب حضور ومتابعة رئيس النادي سامر المسحل والرئيس التنفيذي حمد المطوع .

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