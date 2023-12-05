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تراند اليوم : شاهد.. حماس تنشر فيديو لنفق داخل ثكنة عسكرية بداخلها جنود إسرائيليين في جنوب غزة

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نشرته حركة حماس مشاهد لنفق داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة غزة.

وأظهر الفيديو، عدد من الجنود الإسرائيليين يتمركزون داخل الثكنة العسكرية وبحوزتهم المعدات والأسلحة.

وأبان الفيديو لقطات لفتحات النفق على ما يبدو.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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