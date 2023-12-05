شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على رابغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا - إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على محافظة رابغ، والأجزاء الساحلية الشمالية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.