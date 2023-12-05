شكرا لقرائتكم خبر عن من 5 إلى 16 مرتبة.. طلاب المملكة يتقدمون في "اختبار بيزا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحسّن ترتيب طلاب وطالبات المملكة في الدراسة الدولية لتقييم مستوى الطلبة في عمر 15 عاماً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اختبار بيزا (PISA 2022)، التي تستهدف توظيف معارف الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتمكينهم للاستفادة من مهاراتهم في حل المشكلات الحياتية والمهنية.

ووفقاً للدراسة؛ تقدمت المملكة في المجال الرئيس للدورة "الرياضيات" بمقدار 16 مرتبة، فيما تقدمت في العلوم 11 مرتبة، أما القراءة فارتفع ترتيب المملكة فيها بمقدار 5 مراتب.

اختبار بيزا

بحسب الدراسة، سجل أداء البنين تفوقاً في مجال الرياضيات، بينما تفوقت الطالبات في مجالي العلوم والقراءة، كما سجلت الدراسة انخفاضاً عاماً في متوسط الدرجات لدورة 2022 على مستوى الدول المشاركة؛ بسبب معاناة جميع النظم التعليمية في العالم من آثار أزمة كورونا وإغلاق المدارس، وأثر الفاقد التعليمي الذي تسببت به الجائحة وتأثيره على أداء النظم التعليمية، وتراجع التحصيل العلمي لجميع الدول وخاصة في مجال القراءة، كما تنبأ بذلك تقرير البنك الدولي مؤخراً.

وتعمل وزارة التعليم على رفع مستوى مهارات الطلاب والطالبات للمنافسة عالميًا، لاسيما في مجالات التعليم الأساسية: القراءة، والرياضيات، والعلوم، وذلك بتطوير خطط المناهج، وتعزيز المهارات الأساسية للطلبة، وزيادة الوقت المخصص لتعلم تلك المهارات، وتحفيز دافعية التعلم لدى الطلبة، إضافة إلى التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، والشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

يذكر أن المملكة شاركت في الاختبار الدولي، الذي تشرف عليه منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونفّذته وزارة التعليم في مدارس التعليم العام إلكترونياً، كأول مشاركة للمملكة في النسخة الإلكترونية للاختبارات التي تُعقد كل ثلاث سنوات، فيما كانت باكورة مشاركتها في النسخة الورقية في عام 2018، وذلك بهدف مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي بأداء الدول الأخرى المشارِكة.