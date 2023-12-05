شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تبحث التعاون مع لجنة الصداقة الفرنسية و"التجارة" المالطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطية كريستوفر كوتايار.

ووقع نائب وزير الخارجية والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة، على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية والسعودية وحكومة جمهورية مالطا، بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

الصداقة الفرنسية - السعودية

استقبل نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وفد لجنة الصداقة الفرنسية - السعودية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة أميليا لكرافي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية فرنسا، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين البلدين بما يعزز من روابط الشراكة الوثيقة.

حضر الاستقبال، عضو مجلس الشورى هدى الحليسي، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.