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"الخارجية" تبحث التعاون مع لجنة الصداقة الفرنسية و"التجارة" المالطية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطية كريستوفر كوتايار.

ووقع نائب وزير الخارجية والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة، على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية والسعودية وحكومة جمهورية مالطا، بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

الصداقة الفرنسية -

استقبل نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وفد لجنة الصداقة الفرنسية - السعودية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة أميليا لكرافي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية فرنسا، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين البلدين بما يعزز من روابط الشراكة الوثيقة.

حضر الاستقبال، عضو مجلس الشورى هدى الحليسي، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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