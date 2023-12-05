شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة.. مليون مستفيد من البرامج التطوعية في 37 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من المبادرات والبرامج في العمل التطوعي، إذ استقطب المتطوعين ودعمهم للمشاركة في الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها في مختلف أنحاء العالم، ونقل الخبرات للكوادر الصحية في الدول المستفيدة.

وأتاح المركز عبر "البوابة السعودية للتطوع الخارجي" التسجيل الراغبين بالتطوع في أعماله الإنسانية، وبلغت نسبة المسجلين في البوابة حتى اليوم 56 ألف شخص.

كما نفذ 501 برنامج في المجالات التطوعية الطبية والتدريبية، وفي الجانب الطبي أجرى المركز ما يقارب 140 ألف عملية جراحية متنوعة.

تمكين المرأة وحماية الطفل

ونفذ في المجال التدريبي العديد من البرامج في مجالات صيانة الحاسب الآلي، والنجارة والخياطة، والتمديدات الكهربائية، وصناعة الفخار، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، والإسعاف، والبحث والإنقاذ، وتمكين المرأة وحماية الطفل، استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف فرد من الفئات المحتاجة والمتضررة في 37 دولة حول العالم.

ونفذ المركز العديد من البرامج الطبية التطوعية النوعية ومنها، المشروع الطبي التطوعي لجراحات المخ والأعصاب في اليمن، الذي يعد أول مشروع نوعي ينفذ في مجال جراحة المخ والأعصاب باليمن، والمشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح في جمهورية جيبوتي الذي نفذ لأول مرة هناك.

وكذلك المشروع الطبي التطوعي بمجال زراعة الكبد في السودان، والبرنامج التطوعي لمنكوبي الزلازل بسوريا وتركيا، عبر توفير المأوى والعلاج للمتضررين والمحتاجين وتنفيذ العديد من العمليات الجراحية.

برنامج أثر السعودي التطوعي

ونفذ المركز برنامج أثر السعودي التطوعي في السودان الذي يشمل 6 مشاريع تطوعية في مختلف المجالات الطبية.

ويشارك مركز الملك سلمان للإغاثة العالم بالاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين الموافق للخامس من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في هذا المجال، وتعزيزًا لهذا العمل الإنساني النبيل.

وأكد أنه يمكن للراغبين بالتطوع ضمن برامج المركز التسجيل عبر البوابة السعودية للتطوع من خلال هذا الـــــرابـــــط.

ويجري اختيار المشاركين وفق شروط ومعايير محدّدة تتناسب مع طبيعة البرنامج التي ينفّذها المركز.