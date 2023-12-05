شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى السلامة المرورية يطرح حلولًا للوصول لصفر وفيات في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، العديد من الحلول للحد من الحوادث للوصول إلى وفيات صفر، من خلال العديد من الأطروحات التي قدمها محللين في أنظمة المرور وسلامة الطرق والنقل الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك عبر جلسة بعنوان "التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي عند تطبيقها في السلامة على الطرق".

وسائل النقل الصغيرة

وقدم البرفسور الإيطالي سلفاتور ديمانو من جامعة كاتانيا، (دراسة عن الذكاء الاصطناعي للكشف عن الحالات الشاذة في ركوب الدراجات ورسم الخرائط للمواقع عالية الخطورة، ودراسة جمع البيانات والتعقب للتطبيقات لتحليل سلوكيات وسائل النقل)، متخذا أوروبا مكان للدراسة لوسائل النقل الصغيرة (سكوتر، الدراجات الهوائية)، والتي أصبحت صديقة للبيئة وتستخدم الكهرباء او الحركة الميكانيكية داخل المدن.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع هذه الوسائل ارتفع معها نسب الحوادث "سكوتر، دراجات هوائية" والتي بعضها أدى إلى الوفاة، مقدرا نسبة الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها بحوالي 8% بهذه الوسائل، لكن بعض المعوقات حدت من استخدام البيانات التي تمت عبر الذكاء الاصطناعي بسبب الخصوصية في مشاركة الصور والمقاطع عن طريق الكاميرات التي تغطي أماكن معينة.

وأوضح أن ذلك جانب معوقات أخرى واجهتهم بعد استخدام طائرات الدرونز "طائرات بدون طيار" بسبب وجودها فوق المناطق السكنية، بهدف التعرف على المناطق أو الأماكن التي يكثر بها الحوادث.

رؤية المملكة 2030

وتناول سايمون وشنجتون، محلل مروري، الفرص والحلول الذكية لتقليل عدد الحوادث وفق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى صفر وفيات التي تقوم بها العديد من الدول المتقدمة عبر (التحليل اللحظي لفيديوهات مراقبة السير وتأثيرها على إدارة سلامة المرور).

وسلط الضوء على التدخل السليم في سلامة الطرق، وقدم للحضور تحليل الكاميرات للوقاية من الحوادث، وتحليل الكاميرات ثلاثية الأبعاد السحابية وتحليلها عبر هندسة المعلومات، والتي قد تخفض الحوادث نسبة 50% للسنوات الــ 15 المقبلة في المملكة.

المواقع الخطرة والمزدحمة

ومن الحلول التي طرحها "وشنجتون" بوجود عدد كبير من قيادات المرور وسلامة الطرق ووزارت النقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فهم ما الذي يحدث في المواقع الخطرة والمزدحمة، والعمل على تقليل الخطر باستخدام التكنولوجيا وتحويل الحوادث من حوادث شديدة الخطورة الى حوادث قليلة الخطورة.

كذلك استخدام التكنولوجيا التنبؤية التي تركز على المنهجيات قبل الحوادث وليس بعدها بناء على البيانات المتوفرة، مطالباً بإعادة تخطيط المدن المزدحمة حتى تكون صديقة للمشاة.

وتوقع بحسب دراسة قدمها انخفاض نسبة الحوادث 56% في المناطق الرئيسية عند إعادة تخطيط المدن لتكون صديقة للمشاة.

هندسة الانسان العكسية

وطرح الدكتور علاء خميس، من جنرال موتور، (التنقل الذكي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلامة وعوامل التمكين)، من خلال التطرق للاقتصاد الدائري، والاتجاه نحو الكهرباء، ومشاريع تنقية الهواء في المدن من خلال التنقل الذكي الذي يعمل على زيادة السيارات ذاتية القيادة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي الأسرع تطوراً، حيث يحاكي هندسة الانسان العكسية، إلى جانب استحواذه على الذكاء البيولوجي، ويملك الآتمتة الرقمية والجسدية، ويركز على التحاليل التنبؤية والوصفية قبل الحوادث.

فيما تناول الدكتور محمد الحناوي، من مركز أبحاث الحوادث والسلامة على الطرق – ولاية كوينزلاند استراليا- تقييم سلامة الطرق، وتحليل مشاكلها، وفلترة البيانات، والتحليل العشوائي للبيانات.