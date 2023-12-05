وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لهذا الموضوع

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 24 / 5 / 1445 هـ للحث على النزاهة والأمانة والحفاظ على المال العام.

وأوضح معالي الوزير أن خطبة الجمعة القادمة ستركز على المحاور التالية:

تنمية الوازع الديني لتعزيز النزاهة والأمانة، وبيان ما ورد في القرآن العظيم والسنة المطهرة من حث على ذلك.

التوعية بالمسؤولية المجتمعية في المحافظة على المال العام، وعدم الاعتداء عليه.

بيان اهتمام الدولة في المحافظة على المال العام، والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيه.

وأكد معالي الوزير أن هذه الخطبة تأتي في إطار اهتمام المملكة بتعزيز النزاهة والأمانة والحفاظ على المال العام، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه القيم.

ويأتي توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز النزاهة والأمانة والحفاظ على المال العام، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه القيم.