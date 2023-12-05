شكرا لقرائتكم خبر عن عرض شائع ينذرك بإصابتك بسرطان الرئة .. تعرف عليه الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعراض عديدة تنذرك بالإصابة بسرطان الرئة ينبغي عدم تجاهلها واكتشافها في وقت مبكر، وطبقا لما أورده موقع “express”،

فإن السعال العنيد هو أبرز العلامات المبكرة للإصابة بسرطان الرئة.

وقد وجدت أبحاث السرطان أن الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، قد يقفقدون الوزن دون قصد، حتى لو التزموا باتباع نظام غذائي صحي،

وذلك لأن السرطان قد يطلق مواد كيميائية في الدم، قد تساهم في فقدان الدهون والعضلات.

إلى جانب ذلك، قد يؤثر فقدان الوزن غير المبرر على حوالي 60 % وقد يعاني

حوالي 60 من كل 100 شخص مصاب بأعراض سرطان الرئة من فقدان الشهية وفقدان الوزن وقت تشخيصهم.

أعراض سرطان الرئة

ولفتت الدراسات إلى أن الإصابة بالسعال المستمر، يمكن أن يتدهور ويكون

مصحوبا بالدم وألم في الصدر، وقد يزداد سوءًا

مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك، وذلك بالإضافة إلى أن فقدان

الشهية والوزن الذي لا يمكن تفسيره والإرهاق تعد أغلبها علامات رئيسية لسرطان الرئة.

ومن الأعراض الأخرى لسرطان الرئة التي يتجاهلها الكثيرون، هي بحة الصوت

والشعور بضيق التنفس وزيادة الالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

يجب الانتباه إلى أن سرطان الرئة في وقت مبكر ليس له أي أعراض

في كثير من الأحيان، ويعد السعال هو أحد أكثر الأعراض “شيوعًا” وأكثرها أهمية إذا استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.