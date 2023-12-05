شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق سعودي على مصافحة أمير قطر للرئيس الإسرائيلي؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الإنهيار بات وشيكا .. 7 دول عربية ستنهار عملاتها وتصبح بدون أي قيمة نقدية .. الاسماء بالترتيب ! القصة الكاملة لجريمة معلمة بسن 28 والتي احرقها جارها لأنها لم تنفذ له هذا الطلب الوقح!!

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