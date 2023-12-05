تراند اليوم : توجيه من وزير "الشؤون الإسلامية" لكافة الخطباء بشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة

صحيفة الخليج 365: ‏وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 24 / 5 / 1445 هـ للحث على النزاهة والأمانة والحفاظ على المال العام وفق المحاور التالية:

1ــ تنمية الوازع الديني لتعزيز النزاهة والأمانة، وبيان ما ورد في القرآن العظيم والسنة المطهرة من حث على ذلك.

2ــ التوعية بالمسؤولية المجتمعية في المحافظة على المال العام، وعدم الاعتداء عليه.

3ــ بيان اهتمام الدولة في المحافظة على المال العام، والحث على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.